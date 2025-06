Beto Lago: 'Em dois tempos distintos, Náutico sofre, vence e volta a sonhar com G8'

Em uma partida com um toque dramático na reta final, o Náutico conquistou vitória importante ao vencer o Maringá por 2x1, aliviando um pouco o peso que a Série C impôs ao clube até aqui. Com o resultado, o Timbu sobre para a nona colocação, somando 11 pontos, um a menos que o adversário paranaense. O primeiro tempo foi digno de elogios. O Náutico se mostrou firme na defesa e incisivo no ataque, criando e chegando a abrir 2x0 com gols de Igor Pereira e Patrick Alan. O Maringá, por sua vez, tentava encontrar espaços, mas esbarrava na boa atuação do goleiro Muriel, que fez pelo menos duas defesas incríveis. O cenário mudou drasticamente no segundo tempo. O Maringá começou a pressionar e, aos 14 minutos, Rayan, que havia entrado no lugar do estreante Mateus Silva, cometeu pênalti ao derrubar Júlio na área. Negueba converteu a cobrança e diminuiu o placar. Muriel, novamente, se destacou ao salvar o Náutico em lances consecutivos, mas a pressão do Maringá era visível. Para recompor o desempenho do time, o técnico Hélio dos Anjos fez três substituições que trouxeram mais equilíbrio: Wenderson reforçou o meio-campo, enquanto Hélio Borges e Kayon deram nova energia ao ataque. Mas até o apito final, o torcedor que acompanhava a partida nos Aflitos enfrentou momentos tensos, com o Náutico aparecendo ineficaz e visivelmente cansado. O alívio chegou quando o juiz apitou, garantindo a vitória tão necessária para não afastar o time da luta pelo G8. Agora, o clube terá alguns dias para se preparar para o duelo contra a Tombense, marcado para o dia 29, com a esperança de recuperar jogadores e corrigir falhas.





A noite também ficou marcada por gestos de solidariedade. Emocionante ver a participação de todos na campanha de apoio ao ídolo pernambucano Kuki, que se recupera de um AVC. A homenagem feita no minuto 11 da partida, com a presença do ex-jogador, ressaltou o carinho e respeito que todos sentem por ele. Uma linda e merecida ação que une a nação alvirrubra.





Falhas em Campo

O goleiro Felipe Alves sentiu o peso das críticas após falhar em um lance que quase resultou em um gol do Sousa contra o Santa Cruz. No pós-jogo, afirmou que não iria se explicar, esquecendo-se de que, como atleta, deve satisfação à torcida. Nesta Série D, ele já cometeu diversos erros técnicos, vindo de um jogador que muitos consideram de alto nível. A pressão está clara e a necessidade de apresentar um bom desempenho, evidente.





Lançamento do Livro "Sport, Uma Razão Para Viver"

E para lembrar a todos do lançamento da segunda edição do livro "Sport, Uma Razão Para Viver", hoje, a partir das 18h, no Boi & Brasa Churrascaria. Evento que promete ser um grande encontro entre amigos, familiares e torcedores, celebrando a história do clube. A Gráfica FacForm se superou na apresentação dos volumes e os participantes ainda terão um brinde especial: um pôster com fotos dos times campeões nacionais e dos ídolos do Sport. Uma noite que promete ser memorável!