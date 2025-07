Bahia x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações para duelo decisivo pela Copa do Nordeste

[SAIBAMAIS]Com 8 pontos somados até aqui, o Náutico ainda tem uma possibilidade remota de classificar para as quartas vencendo o Bahia e contando com um empate dos três rivais acima. Para isso ser possível, os alvirrubros teriam que tirar uma diferença no saldo de pelos quatro em relação ao Ceará, cinco em relação ao Confiança e oito em relação ao CSA.





Todos os rivais citados têm 2 pontos de vantagem em relação ao Timbu. Além de Bahia e Náutico, a última rodada também terá os confrontos de Sampaio Corrêa e Ceará, América-RN e CSA, além de Juazeirense e Confiança.





A situação para o Bahia é um pouco diferente e mais tranquila. Já classificado para a próxima fase, o Tricolor de Aço precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação do Grupo B. A equipe lidera com 13 pontos e mesmo com a derrota, ainda pode se garantir no topo do grupo, já que tem 3 pontos de vantagem em relação aos outros times abaixo na tabela.

O encontro frente aos baianos acontece em meio a uma pausa no Campeonato Brasileiro da Série C para o Timbu. A equipe vira a chave da temporada com foco total na classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.





Para o jogo, o técnico Hélio dos Anjos terá a base da equipe que empatou com o ABC, pela última rodada da Terceirona. A grande novidade fica sobre o atacante Vinícius, que havia entrado no segundo tempo em Natal e agora deverá ser promovido ao time titular.





Um retorno importante que os alvirrubros podem ter é o do atacante Paulo Sérgio. O camisa nove foi desfalque nas últimas cinco partidas da equipe com uma lesão grau 2 e tem expectativa de retorno para este sábado. A principal dúvida é se o centroavante já inicia na equipe titular ou começa o jogo no banco de reservas.





O DM do Timbu segue cheio e mais sete jogadores estão fora por questão de lesão. São eles: os zagueiros Fagner Alemão, João Maistro e Rayan, os laterais Luiz Paulo e Arnaldo, o volante Renato Alves e o atacante Bruno Mezenga. O ponta Kayon é tratado como dúvida no duelo.





Para completar a lista de desfalques, também está fora o atacante Hélio Borges. O atleta cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos na Copa do Nordeste, após ter recebido a advertência no duelo contra o América-RN.





Outro fator dificultador para o Náutico seguir adiante no Nordestão é o tabu histórico contra o Bahia atuando como visitante. Em 24 partidas realizadas com o mando dos tricolores, o Timbu nunca venceu, acumulando 17 derrotas e sete empates.









Bahia





Após utilizar a equipe sub-20 na derrota da última quarta-feira (4) frente ao Confiança, o Tricolor de Aço teve o retorno do elenco principal para a preparação contra o Náutico. Apesar da força máxima disponível, o técnico Rogério Ceni deverá poupar seus principais titulares.





A expectativa é que o Bahia utilize uma escalação reserva, com jogadores que vem tendo menor minutagem na temporada da equipe baiana. É provável que os principais jogadores estejam disponíveis no banco de reservas, podendo ser acionados pelo comandante tricolor.





São desfalques certos no Bahia o atacante Luciano Rodriguez, convocado para a Seleção do Uruguai, e os atletas Rezende, Erick, Kanu e Iago Borduchi, todos lesionados.









Ficha do jogo





Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Kayky, Ademir e Tiago. Técnico: Rogério Ceni





Náutico: Muriel, Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Marquinhos (Paulo Sérgio), Kelvin e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos





Local: Arena Fonte Nova





Horário: 17h30





Arbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimaraes Pereira (ambos de SE)





Transmissão: SBT (TV aberta) e Premiere





