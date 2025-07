Após eliminação na Copa do Nordeste, Muriel diz que foco do Náutico é na Série C

Com a eliminação da Copa do Nordeste consumada, após a derrota para o Bahia por 3 a 1 neste sábado (07), na Fonte Nova, o Náutico passa a se concentrar exclusivamente na Série C do Campeonato Brasileiro. Com a eliminação da Copa do Nordeste consumada, após a derrota para o Bahia por 3 a 1 neste sábado (07), na Fonte Nova, o Náutico passa a se concentrar exclusivamente na Série C do Campeonato Brasileiro.





[SAIBAMAIS]Um dos líderes do elenco, o goleiro Muriel lamentou a desclassificação na 1ª fase do Nordestão. Ele lembrou que o Timbu não perdeu a vaga nas quartas de final com a derrota para o Bahia, que hoje tem um poder de investimento muito maior do que o Timbu, mas por pontos desperdiçados ao longo da competição.





"Lamentamos a desclassificação. Conseguimos sair na frente, mas não sustentamos. Acredito que nossa eliminação não passou por hoje, mas sim pelos outros jogos. Mas o nosso objetivo principal é a Série C e vamos focar 100% na competição", disse Muriel.





O Timbu volta a campo pela Terceira Divisão na segunda-feira (16), nos Aflitos, contra o Maringá. O Náutico é apenas o 12º colocado, com nove pontos.