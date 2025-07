Antes de decisão, Vinícius projeta duelo duro entre Náutico e Bahia: 'creio que vão com os titulares'

Neste sábado (07), o Náutico enfrenta o Bahia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto é decisivo para o time alvirrubro, pois precisa de uma combinação de resultados para avançar para a próxima fase da competição. Sobre o time que vai entrar em campo pelo lado do Tricolor de Aço no confronto, o atacante Vinícius acredita que o time baiano vai "com o time completo". Neste sábado (07), o Náutico enfrenta o Bahia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto é decisivo para o time alvirrubro, pois precisa de uma combinação de resultados para avançar para a próxima fase da competição. Sobre o time que vai entrar em campo pelo lado do Tricolor de Aço no confronto, o atacante Vinícius acredita que o time baiano vai "com o time completo".





A equipe do Bahia perdeu na última quarta-feira (04), contra o Confiança pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço entrou em campo com os jogadores reservas e terminou sofrendo um 2 x 0 fora de casa.





Sobre o time do Bahia que entrará em campo na Fonte Nova, pela última rodada da Copa do Nordeste, o camisa sete do Timbu, Vinícius, afirmou que acredita que o Tricolor Baiano vai escalar o time titular para o confronto. O atacante alvirrubro também disse que eles não têm controle sobre o time adversário e sim sobre o que o Náutico pode fazer na partida.





“Não podemos dizer muito sobre a equipe adversária, até porque não sabemos qual equipe vai entrar em campo. Creio eu que eles vão entrar com a equipe principal, com o time completo”





“Eu acho muito difícil entrar com a mesma equipe. Nós temos controle da nossa preparação, da nossa equipe e do que nós podemos fazer na partida. o nosso foco é o jogo e o que vamos fazer, como vamos defender e como vamos atacar, isso é o mais importante”, disse o atacante do Náutico.





TEMPORADA

A equipe alvirrubra não passa por sua melhor fase na temporada, já são três partidas seguidas sem vencer. Onde perdeu em duas, contra São Paulo (Copa do Brasil) e Ponte Preta (Série C), e empatou em 0 a 0 contra o ABC (Série C). Atualmente o Náutico se encontra na 12ª posição da Série C de 2025, com nove pontos somados. Nos últimos 10 jogos, o Timbu venceu apenas dois, empatou três e perdeu cinco.

Outro ponto de observação para o elenco alvirrubro, é a quantidade de cartões vermelhos que foram recebidos nos últimos jogos. Ao total, são cinco expulsões, nas últimas oito partidas.

Na Copa do Nordeste, o Timbu iniciou vencendo o Ceará, mas logo em seguida passou quatro partidas sem vencer, nas derrotas contra o CSA e Confiança, além dos empates contra Juazeirense e Sampaio Corrêa. O último confronto do Náutico foi contra o América-RN, nos Aflitos,

PRÓXIMO CONFRONTO

Náutico e Bahia se enfrentam neste sábado (07), às 17h30, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Além de precisar da vitória frente ao Bahia, o Timbu precisa que um dos times que ocupam o G4 (Ceará, Confiança e CSA) acabem derrotados em suas respectivas partidas.