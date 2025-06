Adversário do Náutico, Maringá enfrenta jejum de mais de um mês sem vitória

[SAIBAMAIS]A equipe do Maringá chega ao Recife acumulando um amargo jejum de mais de um mês sem saber o que é vitória. O Dogão venceu pela última vez no dia 3 de maio, em confronto contra o Confiança pela 4ª rodada da Série C. Desde então, o clube disputou mais cinco jogos, com duas derrotas e três empates.





A sequência negativa do Maringá incluiu jogos da Série C e da Copa do Brasil. Excluindo a goleada sofrida para o Atlético-MG na copa nacional, são três empates e uma derrota nos últimos quatro compromissos pela Terceira Divisão. O revés veio para a equipe do CSA, enquanto os empates aconteceram contra Botafogo-PB, Anápolis e Ituano.





Apesar de momento ruim, a equipe paranaense ainda ocupa uma das vagas do G8 da Série C. O Maringá atualmente é o 7º colocado na tabela da Terceirona, com 13 pontos conquistados.





Cenário semelhante





O Náutico também busca reabilitação e acumula jejum parecido com o adversário. O Timbu venceu pela última vez no dia 17 de maio, somando quatro jogos sem triunfos. Entre as derrotas, destacam-se os revezes para Bahia, pela Copa do Nordeste, e São Paulo, pela Copa do Brasil. Na Série C, o recorte aponta uma derrota e um empate no período, para Ponte Preta e ABC, respectivamente.

































O confronto desta próxima segunda-feira (16), às 19h30, entre Náutico e Maringá marca um encontro de duas equipes buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série C. Pernambucanos e paranaenses se enfrentam no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 9ª rodada da Terceirona.