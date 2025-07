Web aponta ofensa de Abel Ferreira a Gabigol: "Gordo"; Veja dublagem

Momento foi dublado por Gustavo Machado no último domingo (1º/6), na vitória do Cruzeiro por 2 x 1 contra o Palmeiras

O duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, vencido pelo clube mineiro por 2 x 1 no último domingo (1º/6), deixou os ânimos de Abel Ferreira à flor da pele. Durante o jogo, o treinador do Alviverde se desentendeu com a arbitragem da partida. E após vídeo publicado pelo dublador Gustavo Machado, uma suposta ofensa do treinador a Gabigol viralizou nas redes sociais.

[SAIBAMAIS]Em determinado momento da dublagem, o português chama alguém de gordo, o que, segundo os usuários, teria sido direcionado ao atacante do Cruzeiro. Assista:

Abel ficou MALUCO de raiva! %uD83D%uDD25

Cruzeiro X Palmeiras Dublado! *ad@pvsportbr pic.twitter.com/uXARYnTit5 — Gustavo Machado (@gustavomachadog) June 2, 2025

Dentro das quatro linhas, Abel Ferreira viu o Palmeiras ser derrotado pelo Cruzeiro com dois gols de Kaio Jorge. Com o resultado, o Verdão acabou perdendo a liderança para o Flamengo, que goleou o Fortaleza por 5 x 0.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES