Veja momento em que torcedores do Corinthians invadem sede

O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foi invadido por torcedores do clube, nesta terça-feira (3/6). As torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra se uniram para protestar a favor de mudanças no estatuto do clube.