"Lili cantou", brinca Neymar após testar negativo para Covid-19

O jogador foi diagnosticado com Covid-19 na última semana e não compareceu aos treinamentos do Peixe





Em imagem compartilhada nos stories de sua conta pessoal no Instagram, o jogador aparece segurando um teste e brincou com o resultado.

Por conta do diagnóstico, o jogador também precisou reagendar o jogo beneficente que faria na Vila Belmiro, e que contaria com as presenças de figuras como Pablo Marçal, Renato Cariani, MC Livinho, Tirullipa e Luva de Pedreiro.

O meia-atacante Neymar, do Santos, compartilhou em suas redes sociais que testou negativo para Covid-19, nesta terça-feira (10/6). O jogador foi diagnosticado na última semana e, por isso, não compareceu aos treinamentos do Peixe.