Soteldo é o novo reforço do Fluminense para o Mundial

Yeferson Soteldo é oficialmente jogador do Fluminense. O nome do atacante venezuelano de 27 anos, que estava no Santos, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta terça-feira (10/6). O contrato do jogador com o clube vai até 2028. Yeferson Soteldo é oficialmente jogador do Fluminense. O nome do atacante venezuelano de 27 anos, que estava no Santos, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta terça-feira (10/6). O contrato do jogador com o clube vai até 2028.

[SAIBAMAIS]Soteldo havia pedido ao Santos para ser negociado com a equipe depois de saber do interesse do Flu. O Tricolor aceitou pagar o valor de aproximadamente 5,4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões) pelo atleta e anunciou o venezuelano como novo jogador da equipe.

O venezuelano Yeferson Soteldo é o novo reforço do Fluminense!



Vindo do Santos, o nosso novo camisa 7%uFE0F%u20E3 assina contrato até dezembro de 2028!



Saiba mais >> https://t.co/72pJOz8jNS



Agora sim %uD83D%uDE2E%u200D%uD83D%uDCA8%uD83D%uDE2E%u200D%uD83D%uDCA8 https://t.co/Rspp07GSM1 pic.twitter.com/CW684KU8ZZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 10, 2025