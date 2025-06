São Paulo anuncia saída de Luis Zubeldía do comando da equipe

Treinador argentino deixa o São Paulo após mais de um ano no comando do Tricolor Paulista

O treinador sai da equipe mesmo com classificação na Libertadores e Copa do Brasil. Na competição internacional, o treinador classificou a equipe em primeiro no seu grupo, e enfrentaria o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas. Já na copa nacional, venceu o Náutico e agora enfrenta o Athletico-PR.

No Brasileirão a história é outra. O Tricolor tem apenas duas vitórias em 12 jogos disputados. Na 14ª posição, o São Paulo está apenas um ponto na frente do Inter, que abre a zona do rebaixamento com 11 pontos. Foi também no campeonato brasileiro que o time ficou as quatro primeiras rodadas sem vencer.

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.



O técnico argentino Luis Zubeldía deixou o comando do São Paulo. O treinador sai do comando tricolor após 85 jogos com a equipe. Ao todo foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. As partes acertaram a saída em comum acordo.