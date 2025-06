Gigante do futebol turco faz proposta por Neymar, diz jornal

Neymar tem com contrato com o Santos até 30 de junho e deve renovar com o clube paulista até a Copa do Mundo de 2026





A equipe treinada por José Mourinho ofereceu um ano de contrato para o camisa 10 do Santos, com opção renovação por mais uma temporada. Uma cláusula que permitiria a ida do craque para uma equipe europeia de graça estaria inclusa no negócio.





O Fenerbahçe, time de futebol turco, fez uma proposta por Neymar Jr., craque do Santos. A informação é do jornal Fanatik, da Turquia.