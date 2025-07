Flamengo anuncia a contratação de Jorginho, ex-Arsenal

Jorginho assinou com o Flamengo até dezembro de 2028 e já estreia na Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do volante Jorginho, que estava no Arsenal. O anúncio foi feito através das redes sociais do Rubro-Negro, nesta sexta-feira (6/6).

[SAIBAMAIS]Em nota, o Flamengo informou que o jogador assinou contrato até dezembro de 2028. A primeira competição de Jorginho com a camisa do clube carioca será a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

Antes de fechar com o Flamengo, Jorginho atuou por três tmporadas no Arsenal. No total, o volante entrou em 79 jogos e anotou dois gols e três assistências.