Brasileirão: liderança pode mudar antes da pausa para o Mundial

[SAIBAMAIS]No entanto, os quatro clubes que estão na disputa do Mundial de Clubes (Palmeiras, Botafogo, Fluminense e o atual líder do Brasileirão Flamengo) não entram em campo nesta rodada.

Com isso, em caso de vitória, o Cruzeiro, que tem 23 pontos, tem a oportunidade de assumir a liderança provisória. O Red Bull Bragantino, que também tem 23, precisa torcer por uma derrota ou empate da Raposa. O Rubro-Negro é o primeiro colocado no momento, com 24 pontos.





O Brasileirão pode ter mudança na liderança na 12ª rodada, disputada nesta quinta-feira (12/6), a última antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A competição volta da parada no dia 12 de julho.