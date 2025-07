Botafogo anuncia contratação de Joaquín Correa, ex-Inter de Milão

O atacante argentino Joaquín Correa é o quinto reforço do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa





"Das telas impressionistas da Itália para a cultura de arte urbana do Rio de Janeiro! Tucu é do Mais Tradicional!", escreveu Botafogo nas redes sociais.





Além do argentino, o Glorioso contratou o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Montoro e o atacante Arthur Cabral.

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (10/6), a contratação do atacante Joaquín Correa. O argentino de 30 anos é o quinto reforço do Glorioso para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.