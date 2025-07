Beto Lago: 'Fair Play Financeiro: discussão é fundamental para o futebol brasileiro'

A nova gestão da CBF, sob a liderança de Samir Xaud, reacende um debate crucial: o Fair Play Financeiro. Essa discussão não é apenas necessária. É fundamental para resolver um dos maiores problemas que afligem o futebol brasileiro: a necessidade de equilibrar os gastos dos clubes com suas receitas, garantindo os salários dos atletas em dia e que as dívidas com outros clubes sejam honradas. A implementação do Fair Play Financeiro pode ser um marco na moralização do futebol no Brasil. Esse conceito, já consolidado na Europa, enfrenta resistência de grandes clubes nacionais, como Atlético/MG e Corinthians, por coincidência, equipes que acumulam dívidas substanciais e frequentemente atrasam pagamentos. O Fair Play Financeiro foi brevemente testado em 2015, mas as sanções foram frequentemente anuladas, resultando em punições inócuas. Apenas dois clubes foram punidos com a perda de pontos dentro desta política do Fair Play: Santa Cruz, no Brasileiro de 2016, punido com a perda de três pontos e multa de R$ 30 mil em 2017; e o Sport, na Série A de 2018, que no ano seguinte teve a perda de três pontos e multa de R$ 4,5 mil. O caso do Leão foi o meia Gabriel, hoje no Mirassol, que reclamou, enquanto do Tricolor foi a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. Clubes que buscam uma gestão financeira mais séria, como Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, estão clamando por punições mais rigorosas e imediatas. Resta saber se Samir Xaud será mais eficaz que seus antecessores. Sua atuação decisiva nesse tema seria um passo significativo em sua gestão, que chegou carregada de expectativas.





Conselho do Náutico

Na reunião da última segunda do Conselho do Náutico, o presidente do Executivo, Bruno Becker, revelou que o clube utilizou recursos recebidos do Grupo Mateus para equilibrar o fluxo de caixa. Porém, essa quantia deveria ter sido destinada a pagamentos de negociações que visavam antecipar a Recuperação Judicial. A explicação do dirigente não convenceu os conselheiros, que continuam a questionar a gestão financeira do clube.





Ganhando mais tempo

Com proposta do primeiro-secretário Márcio Borba, o Conselho do Náutico também decidiu retirar da pauta a análise sobre as violações do estatuto pelo Executivo, optando por formar um grupo de trabalho para debater a questão. O presidente do Conselho, Aluísio Xavier, mencionou a possibilidade de formalizar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), estabelecendo compromissos que, até então, estavam apenas em discussões informais.





Circuito Corrida e Caminhada

Os ex-atletas olímpicos Gustavo Borges e César Cielo serão os embaixadores do I Circuito Corrida e Caminhada RespirÁlis, domingo, às 6h, no Paço Alfândega. O evento servirá como tema para o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Asma (21 de junho). Os inscritos precisam levar 1 kg de alimento que será entregue ao Instituto Padre Arlindo. Detalhe: César Cielo é asmático e usou o esporte como tratamento aliado da asma.