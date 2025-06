Após rumores de saída, Fortaleza confirma permanência de Vojvoda

Direção do clube rechaçou a possibilidade de demissão do treinador argentino, que permanecerá no clube até o final do contrato

O Fortaleza emitiu um comunicado, nesta segunda-feira (16/6), rechaçando os rumores de que o técnico Juan Pablo Vojvoda será demitido do cargo. As especulações passaram a ganhar força após os resultados recentes da equipe no Campeonato Brasileiro.

[SAIBAMAIS]Além da goleada para o Flamengo, a equipe de Vojvoda também perdeu para o Santos, na última rodada do Brasileirão. De acordo com rumores, os resultados teriam pesado pela decisão da saída de Vojvoda do clube.

Em nota, o Leão do Pici apontou que o treinador permanecerá no cargo até o final de seu contrato, previsto até o fim de 2025.