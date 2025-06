Abel Ferreira conta com elenco completo e Piquerez prevê grande estreia do Palmeiras no Mundial

Após dois dias de trabalhos com ausência de peças importantes, o técnico Abel Ferreira finalmente pôde contar com o elenco completo do Palmeiras nos Estados Unidos. Com o retorno dos oito jogadores que estavam com suas respectivas seleções na Data Fifa, o treinador deve 'dar cara' ao time que joga no domingo, diante do Porto, na busca do sonhado título do Mundial de Clubes. Piquerez, uma das novidades, previu uma grande estreia. Após dois dias de trabalhos com ausência de peças importantes, o técnico Abel Ferreira finalmente pôde contar com o elenco completo do Palmeiras nos Estados Unidos. Com o retorno dos oito jogadores que estavam com suas respectivas seleções na Data Fifa, o treinador deve 'dar cara' ao time que joga no domingo, diante do Porto, na busca do sonhado título do Mundial de Clubes. Piquerez, uma das novidades, previu uma grande estreia.





Estêvão, Richard Ríos, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Piquerez e os jovens Benedetti e Luighi se apresentaram em Greesboro e foram para o campo da Universidade da Carolina do Norte. Mas nem todos treinaram normalmente, com o zagueiro paraguaio e o volante chileno, os mais desgastados, fazendo trabalhos regenerativos e mais leves.





"Foi uma viagem muito longa, realmente, ainda mais para o Richard e para os uruguaios, que viemos de outros países, enquanto o Gustavo e o Estevão já estavam no Brasil. Mas estou feliz demais de poder estar aqui nos Estados Unidos, de estar com o elenco, feliz por já poder ter feito meu primeiro treino junto a eles e seguimos na preparação para a estreia, que, espero, seja positiva para todos nós", afirmou Piquerez.





Mesmo admitindo que os uruguaios também sofreram com o desgaste do jogo com a Venezuela pelas Eliminatórias e a longa viagem, o lateral e os outros dois compatriotas, Emi Martínez e Torres, foram a campo para atividades em campo reduzido no qual o foco principal ficou no comando da posse de bola e em estratégias ofensivas. Abel arma o Palmeiras para ser o protagonista diante dos portugueses e quem vai propor o jogo.





E a confiança no grupo é grande. "A verdade é que esse tipo de campeonato é único, é o primeiro e estou muito feliz de estar representando o Palmeiras. Agora jogaremos contra o Porto, que é uma grande equipe de Portugal, um time histórico, assim como o Palmeiras. Será um grande confronto e espero que o Palmeiras saia vitorioso", enfatizou Piquerez.