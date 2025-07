Sorteio das oitavas da Libertadores e Sul-Americana: formato, potes, horário e onde assistir

[SAIBAMAIS]Seis clubes brasileiros seguem vivos no mata-mata da competição continental: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Os outros times classificados foram: River Plate, Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield, Libertad, Cerro Porteño, Universitario-PER, LDU, Peñarol e Atlético Nacional.





Os líderes da fase de grupos estão no pote 1. Os primeiros colocados das chaves foram: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU. Os demais classificados estão no pote 2.





No sorteio desta segunda, os times do pote 1 enfrentam as equipes do pote 2. Não há restrições de países. Portanto, é possível que ocorram confrontos entre clubes do Brasil. Equipes que estavam no mesmo grupo também podem duelar no mata-mata.





Os times que estão no pote 1 decidem a classificação em casa. O sorteio ainda irá definir todo o chaveamento até a final da Libertadores, que ocorrerá em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.





Os jogos de ida das oitavas de final estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de agosto. Os duelos de volta estão programados para 19, 20 e 21 de agosto.





COPA SUL-AMERICANA





Oito clubes já se classificaram de forma direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os líderes da fase de grupos e que avançaram foram: Independiente-ARG, Universidad de Quito, Huracán, Godoy Cruz, Mushuc Runa-EQU, Fluminense, Lanús e Cienciano-PER.





Os outros integrantes das oitavas virão da etapa de playoffs. Esta fase de mata-mata reúne os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os terceiros colocados das chaves da Copa Libertadores.





Também nesta segunda-feira, a partir das 12h (de Brasília), com transmissão do Disney , a Conmebol sorteará os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No pote 1 estarão os times já classificados de forma antecipada. No pote 2 estarão os vencedores dos playoffs.





Quatro equipes brasileiras estão na fase de playoffs: Atlético-MG, Vasco, Bahia e Grêmio. O Atlético-MG encara o Atlético Bucaramanga-COL. O time vascaíno enfrenta o Independiente del Valle-EQU. O Bahia tem o América de Cali-COL pela frente, enquanto a equipe gaúcha pega o Alianza Lima-PER. Apenas o Bahia decidirá a vaga fora de casa.





O critério para a definição dos confrontos dos playoffs foi a campanha. O melhor segundo colocado em grupo da Copa Sul-Americana, por exemplo, pegou o pior terceiro colocado da Libertadores da América.





Os jogos dos playoffs da Copa Sul-Americana ocorrerão nas semanas dos dias 16 e 23 de julho. As oitavas estão agendadas para as semanas de 13 e 20 de agosto.

