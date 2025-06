Seleção do Mundial: saiba quem são os jogadores mais caros do torneio

Seleção de jogadores mais valiosos do Mundial de Clubes conta com apenas um brasileiro na lista e 11 atletas do futebol europeu

A Copa do Mundo de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho, contará com grandes estrelas do futebol mundial. Entre os jogadores mais valiosos do torneio, apenas um é brasileiro e todos atual no futebol europeu, avaliado em 170 milhões de euros.

Goleiro: Donnarumma (40 milhões de euros)

Lateral-direito: Hakimi (80 milhões de euros)

Zagueiros: Bastoni (80 milhões de euros) e Pacho (65 milhões de euros)

Lateral-esquerdo: Gvardiol (75 milhões de euros)

Meias: Rodri (110 milhões de euros), Bellingham (180 milhões de euros) e Musiala (140 milhões de euros)

Atacantes: Mbappé (180 milhões de euros), Haaland (180 milhões de euros) e Vini Jr (170 milhões de euros)

*Os valores são baseados no site Transfermarkt, especializado em informações sobre futebol, com foco em transferências.

