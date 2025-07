Saiba quanto as equipes brasileiras já receberam no Mundial de Clubes

Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense são as equipes brasileiras no Mundial. O torneio tem premiação milionária desde a primeira fase

Apenas por participar da Copa do Mundo de Clubes, o contrato com a FIFA promove aos clubes brasileiros a quantia de R$ 82 milhões. Segundo documentos, parte desse valor já foi depositado aos clubes no dia 29 de maio, valores em torno de R$ 65 milhões. A parte restante funcionará como caução, valor destinado a cobrir despesas logísticas durante a competição. A data prevista para o restante do pagamento será no dia 3 de junho.





Além disso, está previsto no contrato dos clubes com a FIFA que cada vitória na fase de grupos terá uma bonificação financeira. Vencer na primeira fase da competição significa receber US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões) ao vencedor, e empates asseguram US$ 1 milhão (valor em torno de R$ 5,4 milhões) para ambas as equipes.





Cada avanço na competição também renderá muito dinheiro aos times. Quem passar de fase para as oitavas da competição recebe US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões). A premiação para a equipe que avançar às quartas de final será de US$ 13,125 milhões (R$ 70 milhões); atingir as semifinais, US$ 21 milhões (R$ 113 milhões).

A Copa do Mundo de Clubes terá início neste sábado (14/6). O torneio inaugura o novo formato da competição e terá 32 equipes na disputa. Entre os clubes, quatro são brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O prêmio total pode render ao vencedor o montante de 125 milhões de dólares (cerca de 713 milhões na cotação atual). E as equipes já embolsaram uma boa grana simplesmente pelo fato de garantirem vaga na competição.