Saiba quais foram as contratações mais caras para o Mundial de Clubes

[SAIBAMAIS]O Real Madrid fez a contratação mais exorbitante do Mundial – o zagueiro Dean Huijsen foi negociado como reforço do clube espanhol por 59,5 milhões de euros (R$ 379 milhões na cotação atual). Já o Manchester City aparece com três nomes entre as cinco movimentações mais caras.

As contratações mais caras da Copa do Mundo de Clubes

1. Dean Huijsen (zagueiro, Real Madrid): 59,5 milhões de euros (R$ 379 milhões)





Titular da seleção espanhola, o zagueiro tem apenas 20 anos e é considerado uma das principais joias do futebol atual. O defensor de 1,95m se junta ao clube merengue após ser titular do Bournemouth, da Inglaterra, na última temporada.

Os clubes fizeram grandes contratações para a Copa do Mundo de Clubes. O torneio, que será realizado nos Estados Unidos, começa neste sábado (14/6) e termina no dia 13 julho, um domingo.