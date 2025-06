Saiba onde assistir Palmeiras e Porto pelo Mundial de Clubes

Equipes medem forças neste domingo (15/6), fechando a primeira rodada de jogos no grupo A, no MetLife Stadium

Chegou o grande momento. Neste domingo (15/6), o Palmeiras faz a sua estreia no novo Mundial de Clubes da Fifa. O Verdão entra em campo para jogar contra o Porto, às 19h em duelo pelo grupo A da competição. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

[SAIBAMAIS]A partida será transmitida na Globo, SporTV, CazéTV (Youtube) e nas plataformas de streaming Globoplay, DAZN, Amazon Prime Video e Disney%2b.

O Verdão chega motivado para a disputa. A equipe briga na parte mais alta da tabela do Campeonato Brasileirão, fechou a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha da competição e está nas oitavas da Copa do Brasil.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES