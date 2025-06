Saiba onde assistir à estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo vai estrear no Mundial de Clubes. Na noite deste domingo (15/6), às 23h, a equipe brasileira enfrenta o Seattle Sounders, no estádio Lumen Field, na cidade do rival. Com PSG e Atlético de Madrid, o confronto contra os americanos tem tudo para ser o mais tranquilo do grupo B para o Glorioso.

[SAIBAMAIS]O Botafogo se classificou para o Mundial de Clubes devido a conquista da Libertadores de 2024, ano em que também ganhou o Campeonato Brasileiro, o terceiro de sua história. Para a competição, o Glorioso anunciou cinco reforços: o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia Álvaro Montoro, além dos atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral.

A partida será transmitida na Globo, SporTV, CazéTV (Youtube) e nas plataformas de streaming Globoplay, DAZN, Amazon Prime Video e Disney%2b.

