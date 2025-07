Rival do Fluminense anuncia a contratação de Bellingham para o Mundial

Adversário do Fluminense no Mundial, Borussia Dortmund comprou Jobe Bellingham por 33 milhões de euros

O Borussia Dortmund contratou um nome conhecido como reforço para o Mundial: Bellingham. Mas se trata de Jobe, irmão de Jude, craque do Real Madrid, que já defendeu as cores do clube aurinegro por três temporadas.

[SAIBAMAIS]Aos 19 anos, ele chega para reforçar o clube antes da Copa do Mundo de Clubes. O meia inglês será rival do Fluminense no Grupo F da competição. O Borussia também enfrentará Ulsan e Sundowns.

A familiar face at an iconic place %uD83C%uDFDF%uFE0F pic.twitter.com/3L4263lAoE — Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025

Jobe Bellingham se destacou na campanha de acesso do Sunderland, que irá disputar a Premier League na próxima temporada. Ele foi comprado por 33 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bônus.

