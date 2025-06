Real Madrid aposta em reforços para estreia na Copa do Mundo de Clubes; saiba onde assistir

[SAIBAMAIS]Para a disputa do torneio, o Real acertou com dois reforços que estavam no futebol inglês: o zagueiro Huijsen, que faz boa temporada no Bournemouth, e o lateral-esquerdo Alexander-Arnold, ex-Liverpool. Os dois atletas são cotados para iniciarem o jogo.





O clube espanhol não teve conquistas na atual temporada, que se encerra após a Copa do Mundo de Clubes. Com isso, esta é a última chance dos merengues levantarem uma taça.





A partida será transmitida na Globo, SporTV, CazéTV (Youtube) e nas plataformas de streaming Globoplay, DAZN, Amazon Prime Video e Disney%2b.

O Real Madrid entra em campo, nesta quarta-feira (18/6), para fazer sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe merengue encara o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), em Miami. Este será o primeiro jogo de Xabi Alonso no comando do time espanhol.