Quais seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026? Veja lista

Até o momento, três seleções da América do Sul se classificaram para a Copa do Mundo





O time de Carlo Ancelotti chegou aos 25 pontos, na terceira colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Os seis primeiros colocados garantem vaga direta na Copa do Mundo. A Venezuela, sétima colocada com 18 pontos, não pode mais alcançar o Brasil. Faltam duas rodadas para o término da competição.





Além do Brasil, outras doze seleções estão garantidas na Copa do Mundo. O Mundial do ano que vem contará com 48 participantes.





Na América do Sul, Argentina e Equador também carimbaram o passaporte para a Copa. Os argentinos lideram as Eliminatórias, enquanto os equatorianos estão na segunda posição.





Estados Unidos, México e Canadá, que são países-sede da competição em 2026, possuem vagas asseguradas. Na Oceania, a Nova Zelândia conquistou um lugar no Mundial.





Os outros classificados até o momento vieram das Eliminatórias Asiáticas. As seleções são: Irã, Japão, Usbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália.





Confira a lista das seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026:





Brasil Canadá (sede) Estados Unidos (sede) México (sede) Argentina Irã Japão Nova Zelândia Usbequistão Jordânia Coreia do Sul Austrália Equador

