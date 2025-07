Postecoglou é dispensado do comando do Tottenham duas semanas após conquistar a Liga Europa

[SAIBAMAIS]"Após uma análise das performances e uma reflexão significativa, o clube anuncia que Ange Postetoglou foi dispensado de suas funções", anunciou o Tottenham. "Somos extremamente gratos a Ange por seu comprometimento e contribuição durante seus dois anos no clube. Ange será sempre lembrado como o terceiro técnico da nossa história a conquistar um troféu europeu. Obrigado Ange!", agradeceu.





De acordo com a imprensa inglesa, como o The Guardian, a decisão pela saída do treinador partiu de Daniel Levy, o presidente do clube, que não gostou da campanha no Campeonato Inglês, na qual a equipe ficou muito perto do rebaixamento, terminando com a 17ª colocação, a primeira fora da faixa de queda.





Curiosamente, o título da Liga Europa garantiu vaga na Liga dos Campeões, o que não foi levado em consideração por Levy, chamado de "covarde" por muitos torcedores dos Spurs que foram ao post da demissão para reclamar da decisão. Alguns, contudo, acharam a saída correta pela campanha no Inglês.





O técnico evitou atrito e escreveu uma carta de agradecimento. "Quando reflito sobre meu tempo como técnico do Tottenham Hotspur, minha emoção predominante é de orgulho. A oportunidade de liderar um dos clubes históricos de futebol da Inglaterra e trazer de volta a glória que ele merece viverá comigo por toda a vida", começou seu agradecimento o treinador.





"Compartilhar essa experiência com todos aqueles que realmente amam este clube e ver o impacto que isso teve sobre eles é algo que nunca esquecerei. Aquela noite em Bilbao foi o ápice de dois anos de trabalho duro, dedicação e crença inabalável em um sonho", seguiu, lembrando da final da Liga Europa.





"Houve muitos desafios a superar e muito barulho ao tentar realizar o que muitos diziam não ser possível. Também lançamos bases que significam que este clube não terá que esperar mais 7 anos pelo seu próximo sucesso. Tenho muita fé neste grupo de jogadores e sei que há muito mais potencial e crescimento neles", elogiou seu grupo de trabalho.





No fim, apenas um "muito obrigado" à torcida e seus comandados de um gentleman Postecoglou. "Quero agradecer sinceramente àqueles que são a alma do clube, os torcedores. Sei que houve momentos difíceis, mas sempre senti que eles queriam que eu tivesse sucesso, e isso me deu toda a motivação necessária para seguir em frente", falou.





"É importante reconhecer as pessoas trabalhadoras do Spurs que me deram incentivo diariamente. E, por fim, quero agradecer a todos que estiveram comigo todos os dias nos últimos dois anos. Um grupo fantástico de jovens que agora são lendas deste clube de futebol e os brilhantes treinadores que nunca duvidaram que poderíamos fazer algo especial. Estamos conectados para sempre."

















Há duas semanas, a parte preta e branco de Londres estava em festa com o título do Tottenham na Liga Europa, quebrando um jejum de 17 anos após 1 a 0 sobre o Manchester United. Nesta sexta-feira, torcedores da equipe lamentaram a demissão do técnico Ange Postecoglou, que dirigiu a equipe nas duas últimas temporadas.