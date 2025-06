Plata e Alex Sandro treinam e reforçam o Flamengo contra o Espérance na estreia no Mundial

O Flamengo realizou neste domingo, em Atlantic City, nos Estados Unidos, seu último treino antes da estreia no Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís ganhou boas notícias para a partida com o Espérance, da Tunísia, nesta segunda-feira, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia O Flamengo realizou neste domingo, em Atlantic City, nos Estados Unidos, seu último treino antes da estreia no Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís ganhou boas notícias para a partida com o Espérance, da Tunísia, nesta segunda-feira, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia





Alex Sandro e Gonzalo Plata, que estavam afastados em decorrência de lesões, participaram da última atividade antes do confronto da primeira rodada e devem ficar à disposição do treinador rubro-negro. Assim, o único desfalque será o meio-campista De la Cruz, que se recupera de lesão no joelho esquerdo.





O lateral-esquerdo Alex Sandro, que havia ficado fora de dois treinamentos anteriores realizados em Atlantic City, fez um trabalho físico separadamente na primeira parte do trabalho, mas participou do coletivo no gramado da Universidade de Stockton. Ele atuou nas duas partidas das Eliminatórias da Copa de 2026, voltou da seleção brasileira sentindo dores musculares por causa do desgaste físico e tem priorizado os treinamentos de força desde então.





Já o atacante Gonzalo Plata participou normalmente da atividade comandada por Filipe Luís e mostrou que está plenamente recuperado de um edema ósseo no joelho direito. O equatoriano não entra em campo desde 1º de maio, quando ajudou o Flamengo a derrotar o Botafogo-PB pela terceira fase da Copa do Brasil. Ainda sem ritmo de jogo, ele deverá ser opção no banco.





A principal dúvida é a presença de Jorginho, reforço vindo do Arsenal, na equipe titular. O meia tem treinado bem nos Estados Unidos e disputa vaga com Michael.





Além do Espérance, o Flamengo enfrentará o Chelsea, na sexta-feira, e o Los Angeles FC, no dia 24, pelo Grupo D do Mundial de Clubes, em busca de uma das duas vagas nas oitavas de final da competição.