Partida entre Salzburg x Pachuca é paralisada por aviso de raio

Acontece nesta quarta-feira (18/6) a partida entre Salzburg x Pachuca, válida pelo Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. O time alemão está vencendo a partida por 1 x 0, com gol anotado por Oscar Gloukh. O duelo foi interrompida aos 53 minutos do segundo tempo devido a uma tempestade de raios nas proximidades do TQL Stadium, em Cincinnati (EUA).

Essa é a segunda vez que acontecem paralisações em decorrências das condições climáticas na Copa do Mundo de Clubes. O confronto entre Mamelodi Sundowns x Ulsan Hyundai, nesta terça-feira (17/6) foi adiado pela mesma razão.

