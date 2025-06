Fique por dentro da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que começa neste sábado (14)

Confira as principais informações do torneio que reúne equipes de diversos lugares do mundo, incluindo quatro brasileiros





REGULAMENTO





Fase de Grupos:

Cada grupo tem quatro times, todos jogam contra todos, em jogo único, totalizando três confrontos para cada. Apenas duas equipes se classificam para próxima fase (Oitavas de final).





Fase Eliminatória:

Serão disputadas em jogos únicos, das oitavas até a grande final. O torneio não terá disputa pelo terceiro lugar.









GRUPOS





GRUPO A

Al Ahly

Porto

Inter Miami

Palmeiras





GRUPO B

Atlético de Madrid

Botafogo

PSG

Seattle





GRUPO C

Auckland City

Bayern de Munique

Boca Juniors

Benfica





GRUPO D

Chelsea

Flamengo

Espérance

Los Angeles





GRUPO E

River Plate

Monterrey

Inter de Milão

Urawa Reds





GRUPO F

Borussia Dortmund

Fluminense

Sundowns

Ulsan HD





GRUPO G

Al-Ain

Juventus

Manchester City

Wyad Casablanca





GRUPO H

Al-Hilal

Pachuca

RB Salzburg

Real Madrid





Estádios

A Copa do Mundo de Clubes terá 12 sedes, em diferentes regiões dos Estados Unidos. 11 diferentes cidades serão contempladas com os jogos da competição, sendo Orlando a exceção de ter dois estádios utilizados.

Rose Bowl (Los Angeles) - capacidade de 88,5 mil torcedores

MetLife Stadium (Nova Jersey) - capacidade de 82,5 mil torcedores (FINAL DO TORNEIO)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) - capacidade de 75 mil torcedores

Bank of America Stadium (Charlotte) - capacidade de 75 mil torcedores

Lincoln Financial Field (Filadélfia) - capacidade de 69 mil torcedores

Lumen Field (Seattle) - capacidade de 69 mil torcedores

Hard Rock Stadium (Miami) - capacidade de 65 mil torcedores

Camping World Stadium (Orlando) - capacidade de 65 mil torcedores

GEODIS Park (Nashville) - capacidade de 30 mil torcedores

TQL Stadium (Cincinnati) - capacidade de 26 mil torcedores

Inter&Co Stadium (Orlando) - capacidade de 25 mil torcedores

Audi Field (Washington, D.C.) - capacidade de 20 mil torcedores









TRANSMISSÃO





TV aberta:

A Globo irá transmitir as partidas dos clubes brasileiros e alguns internacionais.





TV fechada:

O SporTV transmitirá todas as 63 partidas ao vivo.





Streaming:

A CazéTV e a DAZN vão transmitir todos os confrontos de forma gratuita.





10 principais brasileiros do torneio





Vini Jr (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Alisson (Liverpool)

Endrick (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Douglas Luiz (Juventus)

Beraldo (PSG)

Estevão (Palmeiras)

Pedro (Flamengo)

Raphael Veiga (Palmeiras)





Principais estrelas mundiais





Mbappe (Real Madrid)

Dembélé (PSG)

Messi (Inter Miami)

Lautaro Martinez (Inter de Milão)

Vini Jr (Real Madrid)

Kane (Bayern)

Bellingham (Real Madrid)

Haaland (Manchester City)

Kvaratskhelia (PSG)

Julian Alvarez (Atlético de Madrid)

Os jovens astros para ficar de olho





De estrelas em ascensão a jovens promessas que se consolidaram, a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos proporcionará a oportunidade de conhecer alguns dos craques do futebol que dominarão as próximas duas décadas.





Abaixo estão os principais novos talentos a serem observados durante o torneio, que sentirá muita falta de Lamine Yamal, o craque espanhol do Barcelona:





Jamal Musiala: dribles e versatilidade

Bayern de Munique, 22 anos.

Valor de mercado: US$ 160 milhões (R$ 887 milhões pela cotação atual)





Jamal Musiala é um desequilibrador nato. Seu drible imprevisível em situações de um contra um torna quase impossível roubar-lhe a bola. Ele oferece diversas soluções criativas no ataque e pode jogar no outro lado como ponta esquerda, mas também como volante ou meia-atacante.





Bicampeão pelo Bayern de Munique e titular absoluto da seleção alemã, Musiala marcou 18 gols e deu 8 assistências pelo seu clube ao longo da temporada. Ele chega à Copa de Clubes após uma lesão que o afastou por dois meses.





Estêvão: joia de malas prontas

Palmeiras, 18 anos.

Valor de mercado: US$ 68 milhões (R$ 377 milhões pela cotação atual)





Outro jogador habilidoso das categorias de base do futebol brasileiro. Canhoto acostumado a jogar como ponta-direita, 'Messinho' tem um drible e uma habilidade de driblar perto da linha do gol que lembram o auge de Neymar, embora sua versatilidade lhe permita ser visto criando jogadas ofensivas a partir do meio de campo.





Ele já jogou pela seleção principal do Brasil e é um jovem promissor prestes a se consolidar, já que, após a Copa do Mundo de Clubes, se juntará ao Chelsea, que pagou cerca de US$ 51 milhões (R$ 283 milhões) para contratá-lo.









Mastantuono: a nova canhota de ouro da Argentina

River Plate, 17 anos.

Valor de mercado: US$ 34 milhões (R$ 188,4 milhões pela cotação atual)





Sua ascensão no último ano foi meteórica: ele se tornou um líder em campo no River Plate, o jogador mais jovem a estrear pela seleção argentina, e tudo indica que ele se tornará a transferência mais cara do futebol argentino, já que sua contratação pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 286,4 milhões) é esperada após a Copa de Clubes.





Com uma personalidade surpreendente para sua idade, um pé esquerdo ágil e movimentos elegantes, Mastantuono é para muitos a nova joia do futebol argentino.





Rodrigo Mora: o herdeiro de CR7

Porto, 18 anos.

Valor de mercado: 45 milhões de dólares (cerca de R$ 249 milhões pela cotação atual)





O chamam de 'herdeiro de Cristiano Ronaldo' ou de 'Messi do Porto'. Rodrigo Mora é a nova joia do futebol português. Chega à Copa do Mundo de Clubes logo após se sagrar campeão da Liga das Nações pela seleção portuguesa.





Com apenas 1,68m de altura, ele faz jogadas explosivas e indecifráveis. Marcou 10 gols e deu 4 assistências nesta temporada, mas, estatísticas à parte, sua habilidade única com a bola para se livrar dos marcadores já está se tornando uma marca registrada.





Désiré Doué: o jovem do momento

PSG, 19 anos.

Valor de mercado: 102 milhões de dólares (R$ 565,3 milhões pela cotação atual)





O valor de mercado deste ponta-direita triplicou nos últimos seis meses, período que ele fechou com chave de ouro marcando dois gols e dando uma assistência na final da Liga dos Campeões vencida pelo clube parisiense, que o contratou há menos de um ano.





O francês foi eleito o melhor jogador jovem da Liga dos Campeões e é candidato ao prêmio Golden Boy por seus 15 gols e 14 assistências em todas as competições nesta temporada. Seu estilo no ataque, afiado e irreverente, conquistou a todos e está na moda: Doué já vende mais camisas do que jogadores consagrados como Ousmane Dembélé.





Outras estrelas nascentes





- Rayan Cherki (21) e Savinho (21), atacantes do Manchester City.





- Jamie Gittens (20), ponta-esquerda do Borussia Dortmund.





- Arda Güler (meio-campista, 20) e Dean Hujsen (zagueiro, 20), do Real Madrid.





- Amanallah Memmiche (21), goleiro do Espérance da Tunísia.





- Wesley (21), lateral-direito do Flamengo.





- Fidel Ambríz (22), meio-campista do Monterrey.





- Milton Delgado (19), meio-campista do Boca Juniors.









Brasileiros pelo mundo





Das 32 equipes participantes do Mundial, apenas nove não contam com algum brasileiro no elenco. São elas: Bayern, Auckland City, Benfica, Chelsea, Boca Juniors, River Plate, Monterrey, RB Salzburg e Al Ahly.





Excluindo os times nacionais, mais 39 jogadores brasileiros irão participar da competição, dividos nas outras 19 equipes do torneio. A lista engloba atletas brasileiros mais consolidados no cenário do futebol europeu e conhecidos do grande público, mas também jogadores de mercados alternativos que terão uma maior visibilidade na disputa do Mundial.





Confira a lista dos brasileiros em diferentes equipes no Mundial.





Real Madrid - Vini Jr, Rodrygo, Endrick e Militão





Liverpool- Alisson





Man City- Ederson





Juventus- Douglas Luiz e Bremer





PSG- Marquinhos e Beraldo





Atlético de Madrid- Samu Lino





Inter de Milão- Carlos Augusto





Porto- Pepê, Otávio e Samuel





Borussia Dortmund- Yan Couto





Esperance- Rodrigo Rodrigues e Yan Sasse





Los Angeles- Igor Jesus e Marlon





Sundowns- Lucas Ribeiro e Arthur Sales





Ulsan- Yago Cariello e Erick Farias





Seattle- João Paulo





Urawa Red-Thiago Santana, Matheus Sávio e Danilo Boza





Al Ain - Erik





Pachuca- John Kennedy, Kenedy e Eduardo Bauermann





Al Hilal- Marcos Leonardo, Malcom e Renan Lodi





WAC CasaBlanca- Renan, Pedrinho e Arthur Wenderroscky









Um risco para a igualdade no futebol da América Latina





Disputar a Copa do Mundo de Clubes de 2025 terá uma polpuda recompensa econômica, mas as premiações exorbitantes podem aprofundar as desigualdades na América Latina, onde a disparidade entre as equipes grandes e pequenas já é grande.





A Fifa se vangloria porque o inédito super torneio, que começará no próximo sábado (14), nos Estados Unidos, com a presença de 32 clubes de todo o mundo, distribuirá "uma premiação recorde": US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões na cotação atual).





O campeão receberá US$ 125 milhões (R$ 694,3 milhões), o equivalente a 38% do valor de mercado do elenco do Flamengo, o mais caro da América Latina, segundo o portal especializado Transfermarkt.





Nem o mais otimista, claro, aposta que o grande prêmio vai escapar das mãos de algum representante da Europa, alguns dos quais são financiados por ricos estados Árabes, como é o caso do Paris Saint-Germain e do Manchester City.





Mas a mera participação garante US$ 15,2 milhões (R$ 84,4 milhões) às equipes sul-americanas, um pouco menos do que o valor do elenco do Atlético Nacional, clube mais vitorioso da Colômbia, a quarta economia da América Latina.





Para os representantes da América do Norte, os mexicanos Pachuca, Monterrey e Cruz Azul, além do Inter Miami, do Seattle Sounders e do Los Angeles FC, o prêmio pela participação é de US$ 9,5 milhões (R$ 52,7 milhões).





A quantia é um pouco menor que o valor de transferência do jogador mais valioso do campeonato mexicano, o atacante Alexis Vega, do Toluca, segundo o Transfermarkt.





"Recurso adicional" para investir





As receitas dos participantes podem aumentar por cada vitória (US$ 2 milhões/R$ 11,1 milhões) ou empate (US$ 1 milhão/R$ 5,5 milhões) na fase de grupos e por casa classificação alcançada: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões) por avançar às oitavas; US$ 13,125 milhões (aproximadamente R$ 73 milhões) às quartas, e US$ 21 milhões (R$ 116,6 milhões) à semifinal, segundo a Fifa.





O torneio "continua marcando uma lacuna de desigualdade que já existe e está se tornando cada vez maior", disse à AFP Christian Solano, autor do livro "El negocio del fútbol".





Solano destaca que, no caso sul-americano, os participantes serão os clubes tradicionalmente mais ricos, entre eles os argentinos River Plate e Boca Juniors e os brasileiros Flamengo e Palmeiras.





Brasil e Argentina, argumenta o autor, costumam dominar os torneios de clubes da região, por isso o desequilíbrio devido às novas receitas e a seus rivais terem um poder aquisitivo menor.





"São fundos importantes e também são um recurso adicional para um ano especial, que exige que esses fundos sejam investidos para disputar a competição", disse em fevereiro o presidente do River Plate, Jorge Brito, ao portal La Página Millonaria.





Para este ano, segundo a imprensa local, o River fez jus ao apelido de 'Milionário' e pagou mais de US$ 50 milhões (R$ 277,7 milhões) para repatriar jogadores campeões do mundo pela seleção argentina como Gonzalo Montiel e Germán Pezzella, entre outras contratações.









"Internacionalizar" a marca





Com o que for arrecadado no torneio da Fifa, os clubes latino-americanos podem investir em infraestrutura, incluindo as categorias de base, fontes milionárias de receita quando surge um novo talento.





"Como ajuda, é certamente algo muito importante, tanto no futebol como na situação financeira do clube em geral", disse recentemente à AFP o ex-atacante da seleção francesa David Trezeguet.





Uma boa campanha na Copa de Clubes ou uma estratégia de marketing bem-sucedida não só garante receitas consideráveis, mas também uma internacionalização da marca até mercados inexplorados, como o africano e o asiático.





"Se houver a oportunidade de ter um cara que vai aumentar a exposição da nossa marca, obviamente vamos tentar fazer", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao jornal O Globo.





A "dança dos milhões" que vem tomando conta dos grandes clubes da Argentina e do Brasil, no entanto, pode ser uma maçã envenenada.





Várias autoridades do futebol brasileiro, incluindo treinadores e presidentes de clubes, advertiram sobre a necessidade de impor um fair play financeiro e alertaram para os valores exorbitantes de salários e passes de jogadores.





Christian Solano afirma que existe uma "bolha" que pode estourar a qualquer momento devido ao aumento constante dos preços e à possível incapacidade dos clubes de acompanhar o ritmo do mercado.





"O excesso de competição (...) vai tornar isso [as transações multimilionárias no mundo do futebol] insustentável", ressalta. "Agora, tem a Copa de Clubes, a Liga das Nações... Será que os patrocinadores terão recursos para acompanhar esse ritmo?".









Confira o calendário completo da Copa do Mundo de Clubes 2025





FASE DE GRUPOS





1ª rodada:

14/06 - 21h - Al-Ahly x Inter Miami - Hard Rock Stadium, Miami (abertura)

15/06 - 13h - Bayern de Munique x Auckland City - TQL Stadium, Cincinnati

15/06 - 16h - PSG x Atlético de Madrid - Rose Bowl Stadium, Los Angeles

15/06 - 19h - Palmeiras x Porto - MetLife Stadium, New Jersey

15/06 - 23h - Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field, Seattle

16/06 - 16h - Chelsea x Los Angeles FC - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

16/06 - 19h - Boca Juniors x Benfica - Hard Rock Stadium, Miami

16/06 - 22h - Flamengo x Espérance - Lincoln Financial Field, Filadélfia

17/06 - 22h - Monterrey x Inter de Milão - Rose Bowl Stadium, Los Angeles

17/06 - 19h - Ulsan x Mamelodi Sundowns - Inter&Co Stadium, Orlando

17/06 - 16h - River Plate x Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle

17/06 - 13h - Fluminense x Borussia Dortmund - MetLife Stadium, New Jersey

18/06 - 22h - Al Ain x Juventus - Audi Field, Washington, D.C

18/06 - 19h - Pachuca x RB Salzburg - TQL Stadium, Cincinnati

18/06 - 16h - Real Madrid x Al Hilal - Hard Rock, Orlando

18/06 - 13h - Manchester City x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field, Filadélfia

2ª rodada:

19/06 - 22h - PSG x Botafogo - Rose Bowl Stadium, Los Angeles

19/06 - 19h - Seattle Sounders x Atlético de Madrid - Lumen Field, Seattle

19/06 - 16h - Inter Miami x Porto - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

19/06 - 13h - Palmeiras x Al Ahly - MetLife Stadium, New Jersey

20/06 - 22h - Bayern de Munique x Boca Juniors - Hard Rock Stadium, Miami

20/06 - 15h - Flamengo x Chelsea - Lincoln Financial Field, Filadélfia

20/06 - 13h - Benfica x Auckland City - Inter&Co Stadium, Orlando

21/06 - 13h - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - TQL Stadium, Cincinnati

21/06 - 16h - Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle

21/06 - 19h - Fluminense x UlsanMet - Life Stadium, New Jersey

21/06 - 22h - River Plate x Monterrey - Rose Bowl Stadium, Los Angeles

22/6 - 13h - Juventus x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field, Filadélfia

22/6 - 16h - Real Madrid x Pachuca - Bank of America, Charlotte

22/6 - 19h - RB Salzburg x Al Hilal - Audi Field, Washington, D.C

22/6 - 22h - Manchester City x Al Ain - Mercedes-Benz, Atlanta





3ª Rodada:

23/06 - 16h - Seattle Sounders x PSG - Lumen Field, Seattle

23/06 - 16h - Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl Stadium, Los Angeles

23/06 - 22h - Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium, Miami

23/06 - 22h - Porto x Al Ahly - MetLife Stadium, New Jersey

24/06 - 16h - Benfica x Bayern de Munique - - Bank of America Stadium, Charlotte

24/06 - 22h - León x Flamengo - Camping World Stadium, Orlando

25/06 - 16h - Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium, Miami

25/06 - 16h - Borussia Dortmund x Ulsan - TQL Stadium, Cincinnati

25/06 - 22h - Inter de Milão x River Plate - Lumen Field, Seattle

25/06 - 22h - Urawa Red Diamonds x Monterrey - Rose Bowl Stadium, Los Angeles

26/06 - 16h - Juventus x Manchester City - Camping World Stadium, Orlando

26/06 - 16h - Wydad Casablanca x Al Ain - Audi Field, Washington, D.C

26/06 - 22h - RB Salzburg x Real Madrid - Lincoln Financial Field, Filadélfia

26/06 - 22h - Al Hilal x Pachuca - Geodis Park, Tennessee





Oitavas de final

28/06 - 13h

Jogo 49: 28/06 - 17h - 1° do Grupo A x 2° do Grupo B - Lincoln Financial Field, Filadélfia

Jogo 50: 28/06 - 17h - 1° do Grupo C x 2° do Grupo D - Bank of America, Charlotte

Jogo 51: 29/06 - 13h - 1° do Grupo B x 2° do Grupo A - Mercedes-Benz, Atlanta

Jogo 52: 29/06 - 17h - 1° do Grupo D x 2° do Grupo C - Hard Rock, Miami

Jogo 53: 30/06 - 16h - 1° do Grupo E x 2° do Grupo F - Bank of America, Charlotte

Jogo 54: 30/06 - 22h - 1° do Grupo G x 2° do Grupo H - Camping World Stadium, Orlando

Jogo 55: 01/07 - 16h - 1° do Grupo H x 2° do GrupoG - Hard Rock, Miami

Jogo 56: 01/07 - 22h - 1° do Grupo F x 2° do Grupo E - Mercedes-Benz, Atlanta





Quartas de final

Jogo 57: 04/07 - 16h - Vencedor jogo 53 x Vencedor jogo 54 - Camping World Stadium, Orlando

Jogo 58: 04/07 - 22h - Vencedor jogo 49 x Vencedor jogo 50 - Lincoln Financial Field, Filadélfia

Jogo 59: 05/07 - 13h - Vencedor jogo 51 x Vencedor jogo 52 - Mercedes-Benz, Atlanta

Jogo 60: 05/07 - 17h - Vencedor jogo 55 x Vencedor jogo 56 - MetLife, Nova Jersey





Semifinais

Jogo 61: 08/07 - 16h - Vencedor jogo 57 x Vencedor jogo 58 - MetLife, Nova Jersey

Jogo 62: 09/07 - 16h - Vencedor jogo 59 x Vencedor jogo 60 - MetLife, Nova Jersey





Final

Jogo 63: 13/07 - 16h - Vencedor jogo 61 x Vencedor jogo 62 - MetLife, Nova Jersey

















