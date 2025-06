Mundial: Salzburg e Juventus vencem em fechamento da primeira rodada

[SAIBAMAIS]A equipe austríaca venceu o Pachuca, do México, por 2 x 1, em jogo que durou mais de três horas devido à paralisação por possibilidade de tempestade com raios no estádio. Com a vitória, o time assumiu o primeiro lugar do grupo H, que ainda tem Real Madrid e Al-Hilal. Já os italianos, vencerem o Al Ain por 5 x 0 e, devido ao saldo de gols, é líder do grupo G, mesmo de Manchester City e Wydad Casablanca.

O primeiro gol da partida do RB Salzburg foi marcado aos 42 minutos, quando Gloch recebeu na entrada da área, cortou seu defensor e acertou um belo chute para abrir o placar para os austríacos. A partida correu normalmente até os 53 minutos, quando o árbitro interrompeu o jogo por causa da tempestade. Veja mais em Metrópoles

Nos dois últimos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, realizado na noite desta quarta -feira (18/6), RB Salzburg e Juventus venceram e assumiram a liderança dos grupos respectivos.