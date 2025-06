Mundial: saiba onde assistir ao jogo entre Flamengo e Chelsea

[SAIBAMAIS]Para a partida, que marca o reencontro do meia Jorginho e do treinador Filipe Luís com o Chelsea, o técnico do Flamengo faz mistério sobre a escalação da equipe. O comandante rubro-negro salientou que terá todos os jogadores a disposição, mas o time que vai a campo só será conhecido uma hora e meia antes do duelo.





“Uma hora e meia antes do jogo vocês vão ficar sabendo. Como vocês já me conhecem bem, eu preparo muito o time que vai iniciar o jogo sempre em função do que eu acredito que seja melhor para a equipe, e o que a equipe precisa, dependendo do adversário que vem pela frente”, disse Filipe Luís.





Já o Chelsea, deve poupar alguns de seus titulares. De acordo com o técnico, o calor intenso dos Estados Unidos obrigará os Blues a jogarem com time misto diante da equipe brasileira.

Duelo mais aguardado do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, Flamengo x Chelsea acontece nesta sexta-feira (20/6), às 15h (de Brasília). O jogo, válido pela 2ª rodada da competição, terá como casa o estádio Lincoln Financial Field, na cidade americana na Filadélfia.