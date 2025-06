Mundial de Clubes: Chelsea vence o LAFC por 2 x 0. Assista aos gols

O Chelsea estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes após vencer o LAFC por 2 x 0, nesta segunda-feira (16/6)

O Chelsea, adversário do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, venceu o LAFC, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (16/6), por 1 x 0. A partida marcou o primeiro confronto entre as equipes do Grupo D e o triunfo no confronto coloca os Blues momentaneamente na liderança da chave.

[SAIBAMAIS]Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea aos 35 minutos do primeiro tempo. O camisa 7 recebeu um passe em profundidade de Nicolas Jackson e driblou o zagueiro antes de finalizar. O jogador ainda escorregou no momento do chute, mas bateu bem e marcou o primeiro do jogo.

Ngl that Pedro Neto Goal is sweet!

What ever angle you look at it#chelaf #FIFAClubWorldCup



pic.twitter.com/0A8nJicWiA — %uD83D%uDC51Oliver %uD83C%uDFA4%u2764%uFE0F (@judiboybaby) June 16, 2025

Aos 34 da segunda etapa, Enzo Fernandez ampliou o placar para o Chelsea. Em jogada iniciada com Palmer, o atacante encontrou Delap na lateral, o jogador cruzou na área para Enzo Fernandez. O argentino antecipou o zagueiro e finalizou para marcar o último gol do jogo. Esse foi o 9º gol do jogador com a camisa do Chelsea na temporada.

Os centroavantes do Chelsea hoje quiseram jogar de armadores.



Que cruzamento excelente do Liam Delap pra encontrar Enzo Fernández que com categoria dominou e marcou.



3 pontos praticamente assegurados aos Blues.#CWC2025 pic.twitter.com/2cGkFQZSv9 — Márcio Moreno (@marcio__moreno) June 16, 2025

VEJA MAIS EM METRÓPOLES