'Melhor fase foi no PSG', diz pai de Neymar sobre carreira do craque

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Neymar Pai relembrou os momentos do atacante no PSG. Aos risos, ele afirmou que os motivos da conturbada saída do jogador da equipe parisiense serão contadas "mais tarde".





“Sua melhor fase foi no PSG. Ele quase venceu a Liga dos Campeões. Foi um dos arquitetos daquela primeira final (em 2020). Mas tivemos azar. Então, os torcedores se sentiram traídos e vieram até nossas janelas. Mas isso acontece. Contaremos os motivos da saída mais tarde (risos)”.

O atacante Neymar viveu o auge da carreira durante os anos em que esteve no futebol europeu. A passagem pelo PSG é considerada por muitos, inclusive pelo pai do jogador, como o melhor momento do camisa 10 no esporte.