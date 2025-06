Manchester City x Wydad: onde assistir a jogo do Mundial de Clubes

[SAIBAMAIS]Os times duelam pelo Grupo G, que também conta com Juventus e Al-Ain, que se enfrentam às 22h desta quarta-feira.

Possíveis escalações

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri; Rodri, Reijnders; Foden, Cherki, Marmoush; Haaland.





Wydad: El Motie; Moufi, Meijers, Harkass, Boucheta; Malsa, Moubarik; Amrabat, Arthur, Rayhi; Obeng.

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam nesta quarta-feira (18/6), às 13h (horário de Brasília). O jogo, disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, é válido pela primeira rodada da fase de grupos do Copa do Mundo de Clubes.