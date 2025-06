Manchester City supera irreverência do Wydad Casablanca e vence em estreia no Mundial de Clubes

[SAIBAMAIS]O resultado positivo deixa o City com três pontos no Grupo G, enquanto o seu rival abre o torneio com um revés na conta e um saldo negativo de dois gols. Os dois times voltam a jogar pela competição neste domingo. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola enfrenta o Al-Ain, em Atlanta, às 22h (horário de Brasília). No mesmo dia, mas na Filadélfia, O Wydad Casablanca enfrenta a favorita Juventus, às 13h (de Brasília).





Folden e Doku foram os artilheiros que definiram o triunfo do City. Mas o goleiro Ederson também teve trabalho. Em atuação inspirada, Lorch perdeu pelo menos duas grandes chances de balançar a rede para a equipe de Casablanca.





O duelo contou com um gol logo no primeiro minuto. Savinho entrou driblando pelo lado direito e cruzou na pequena área. O goleiro Benabid rebateu para frente e Foden, em chute de primeira, estufou a rede para fazer Manchester City 1 a 0.





À vontade em campo, o time inglês foi empilhando chances na primeira parte da etapa inicial. Savinho, Marmoush, novamente Foden e Aké tiveram oportunidades de movimentar o marcador, mas pecaram nas finalizações. Franco atirador, foi do conjunto marroquino o lance que mais chamou a atenção no duelo.





Ao perceber o goleiro brasileiro Ederson adiantado, o meio-campista Lorch arriscou um arremate de muito longe, quase do meio-campo. O desfecho, porém, contou com a defesa do arqueiro do City.





Habilidoso, Lorch ainda chamou a atenção por uma outra jogada, em que deu um chapéu no rival, fez um belo domínio na coxa, mas não conseguiu traduzir a oportunidade em gol para sua equipe.





Vendo a vitória parcial sob risco, Doku tratou de tranquilizar a situação no fim do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, ele surgiu em velocidade, se antecipou à marcação, e anotou o segundo gol do City na partida.





Na volta do intervalo, um erro na saída de bola quase custou o terceiro gol aos africanos em lance desperdiçado pelo ataque do City. Com Haaland e Gündogan em campo a partir da etapa complementar, Pep Guardiola também colocou o meia Rodri, recuperado de grave lesão, na equipe.





Em um lance de pura imprudência, o City teve um jogador expulso no fim do duelo. Lewis deu um carrinho e atingiu com o pé o rosto de Obeng. Em cima da jogada, o juiz brasileiro Ramon Abatti Abel aplicou cartão vermelho ao atleta do time inglês.





Na base do toque de bola, o Manchester City apenas administrou o jogo cadenciando o ritmo do duelo, para assegurar a primeira vitória nos Estados Unidos sem sustos.

















