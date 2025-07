Mais duas seleções garantem vaga na Copa do Mundo de 2026

COPA DO MUNDO

Com o triunfo, os coreanos lideram o grupo B das Eliminatórias com 19 pontos conquistados. Já a Jordânia está na vice-liderança, com 16 pontos.

Será a 11ª participação da Coréia do Sul em Copas do Mundo. Por outro lado, a Jordânia estreia em Mundiais na edição de 2026, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos.

Além da dupla, outras seleções que já estão classificada são Irã, Japão e Uzbequistão.

A quinta-feira (5/6) de futebol internacional foi especial para duas seleções. A Coreia do Sul, que venceu o Iraque por 2 x 0 no Estádio Internacional de Basra, e a Jordânia, que bateu Omã por 3 x 0, garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026.