Luis Enrique elogia Botafogo no Mundial de Clubes: 'Quem melhor marcou o PSG na temporada'

Ainda no gramado do estádio e depois, na coletiva à imprensa, Luis Enrique reconheceu que a marcação botafoguense foi a mais dura sofrida em toda a temporada. O PSG ganhou os títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões e o técnico espanhol afirmou que jamais havia sofrido tanto diante de um rival.





"Foi um jogo muito equilibrado. O Botafogo defendeu muito bem, como quase nenhum time da nossa liga ou da Liga dos Campeões. Jogar contra nós é uma fonte extra de motivação para os nossos adversários e precisamos melhorar", admitiu o treinador à TV do Paris Saint-Germain.





Depois, voltou a dar os méritos aos cariocas na coletiva sem esconder sua chateação. Mesmo colocando quatro titulares que estavam no banco de uma vez no decorrer da segunda etapa, sua equipe quase não fez o goleiro John trabalhar. No final, os franceses já não sabiam o que fazer para furar o bloqueio e apelaram a diversos 'chuveirinhos', sem resultado.





"Claro que há frustração. Foi uma partida muito fechada, acredito que hoje o Botafogo foi o time que melhor nos defendeu em toda a temporada. Foi difícil desde o início e, ao final, isso é normal", disse.





As dificuldades enfrentadas vão servir de lição para o decorrer do Mundial de Clubes, onde Luis Enrique já prevê novos embates desta maneira caso o PSG confirme sua força e a vaga ao mata-mata, com muita chance de cruzamento com o Palmeiras já nas oitavas.





"Acho que nossa equipe é especialista em ter momentos ruins e melhores. E nesse sentido, hoje, acho que ninguém esperava esse resultado, mas eles mereciam jogar uma partida tão equilibrada", avaliou. "Para nós, é um momento de analisar tudo, ver onde podemos melhorar. É uma competição muito difícil porque a próxima partida será decisiva, e se vencermos e tivermos a chance de avançar na competição, veremos partidas como esta o tempo todo."

Inquieto à beira do campo a todo momento no Rose Bowl, em Los Angeles, e sempre buscando ajuda de um dos auxiliares, Luis Enrique parecia não saber o que fazer para tentar reverter a vantagem no placar do Botafogo de 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, construída no primeiro tempo. Gesticulou, gritou, fez cinco mudanças, andou de um lado a outro, mas acabou amargando a primeira derrota no Mundial de Clubes e deu os méritos aos brasileiros por sua obediência técnica e tática na marcação.