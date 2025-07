Julgamento que pode banir Paquetá do futebol é concluído

Denunciado por má conduta e manipulação esportiva em relação a apostas, Lucas Paquetá teve o julgamento que pode definir o seu futuro concluído nesta semana. A Justiça inglesa determinou que a sentença do meia brasileiro será publicada dentro do prazo de 30 a 60 dias. A informação é do jornal inglês The Guardian. Denunciado por má conduta e manipulação esportiva em relação a apostas, Lucas Paquetá teve o julgamento que pode definir o seu futuro concluído nesta semana. A Justiça inglesa determinou que a sentença do meia brasileiro será publicada dentro do prazo de 30 a 60 dias. A informação é do jornal inglês The Guardian.





West Ham, clube do brasileiro, ficou incomodado com prazo estipulado pela Justiça inglesa para tornar pública a sentença. A equipe argumenta que a demora na divulgação do parecer do julgamento pode prejudicar o planejamento para a próxima temporada.





A audiência foi iniciada em março e retomada no mês passado. Apesar da conclusão do julgamento, a Justiça inglesa é quem estipula o prazo para publicação da sentença.