Jogador está 'preso' no Irã e pode desfalcar Inter de Milão no Mundial

Era esperado que Taremi embarcasse para Los Angeles (onde a equipe está concentrada e será disputada a partida de estreia) nessa sexta-feira (13/6), mas não conseguiu realizar a viagem. O atacante chegou a ir ao aeroporto de Teerã, mas por questões de segurança, foi impedido de embarcar.

Ainda não há previsão de quando Taremi conseguirá sair do país de origem por conta dos ataques armados que acontecem desde a última quinta-feira (12/6), quando Israel atacou a capital iraniana.





O atacante da Inter estava no Irã para disputar as Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. A equipe, que já está confirmada no mundial de seleções do ano que vem, jogou contra o Catar e a Coreia do Norte.