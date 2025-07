Jogador do PSG leva taça da Champions League à quadra central de Roland Garros

O cobiçado troféu entrou na quadra central do Grand Slam francês pelas mãos de Ousmane Dembélé, um dos principais jogadores do PSG

A torcida parisiense teve dois motivos para festejar nesta segunda-feira no complexo de Roland Garros. Poucos minutos após a classificação surpreendente da local Lois Boisson às quartas de final, os franceses celebraram a presença da taça da Champions League, conquistada pelo Paris Saint-Germain no sábado, no centro da quadra Philippe-Chatrier.





O cobiçado troféu entrou na quadra central do Grand Slam francês pelas mãos de Ousmane Dembélé, um dos principais jogadores do PSG. O atacante fez a festa da torcida parisiense ao gritar o lema "Ici c'est Paris!" (Aqui é o Paris!), sendo seguido pelo coro dos compatriotas nas arquibancadas da Philippe-Chatrier.





Nas tribunas, o coro foi acompanhado pelo presidente do próprio PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Ele estava sentado ao lado do ex-tenista francês Yannick Noah, último tenista da casa a ser campeão masculino de simples em Roland Garros, em 1983. Al-Khelaïfi também estava na companhia de Gilles Moretton, presidente da Federação Francesa de Tênis, entidade que organiza o Grand Slam francês.

A festa da torcida parisiense em Roland Garros começou no domingo, com a presença de diversos torcedores vestindo a camisa do time francês nas arquibancadas das diversas quadras do torneio de tênis.





No sábado, o PSG alcançou seu maior objetivo da história ao se sagrar campeão da Champions League pela primeira vez. Na final, disputada em Munique, na Alemanha, o time francês goleou a Inter de Milão por 5 a 0, na maior vitória da história em uma decisão do título continental europeu.





Poucos minutos antes da exibição da famosa taça no centro da quadra, a Philippe-Chatrier havia sido palco de uma das maiores zebras desta edição da Roland Garros. A americana Jessica Pegula, atual número três do mundo, havia sofrido uma dura virada, da local Lois Boisson, por 3/6, 6/4 e 6/4. A torcida francesa celebrou a vitória como uma final de campeonato.





Boisson é apenas a 361ª do ranking e nunca havia disputado uma chave principal de Grand Slam na carreira. A atleta de 22 anos entrou na competição como convidada e já está nas quartas de final, protagonizando uma das surpresas do torneio. Agora ela enfrentará o será a russa Mirra Andreeva em busca da vaga na semifinal.