Goleiro do Espanyol vira alvo de pichações após acertar transferência para o Barcelona

[SAIBAMAIS]Após transação ter sido sacramentada, inscrições atacando o goleiro começaram a aparecer em vários pontos do município de Sallent, cidade onde Joan García nasceu.





Chamado de "mercenário" e outras denominações nessa linha, os protestos ganharam vários muros da cidade e apareceram até mesmo em placas de trânsito. De acordo com o jornal espanhol Marca, que anunciou a contratação do atleta, a revolta dos torcedores aumentou pela escolha de García.





Um dos nomes mais promissores do elenco do técnico Manolo González, o goleiro de 24 anos estava no radar de equipes do porte de Manchester City, Arsenal e Newcastle.





Em entrevista à rádio Catalunya, o jogador reforçou a ideia de que seu destino seria mesmo atuar em outro grande centro da Europa. "Eu jogo há um ano e meio e quero continuar em ação. Sou jovem e não me importaria de ir para o exterior". No entanto, a opção foi permanecer na Espanha e optar pelo Barcelona.





García esteve presente em todas as 38 rodadas do Espanyol na campanha da La Liga (Campeonato Espanhol). Longe da briga por título na temporada, o clube terminou em 14º lugar. Pelo torneio, ele foi vazado 51 vezes e deixou o campo sem sofrer gols em oito partidas.

















O goleiro Joan García, que acertou sua transferência do Espanyol para o rival Barcelona, se tornou alvo de pichações de torcedores de seu ex-clube por ter escolhido o rival azul e grená como novo destino. Alguns adeptos deram à mudança de ares do atleta um tom de traição e partiram para a ofensiva.