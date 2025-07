Fluminense tentou contratar Cristiano Ronaldo e Neymar para o Mundial

Fluminense busca reforços de peso para a Copa do Mundo de Clubes. Cristiano Ronaldo e Neymar foram procurados pela diretoria do Tricolor





[SAIBAMAIS]Um dos nomes que o Fluminense procurou foi Neymar. Mário usou a boa relação de Renato Gaúcho com o jogador para tentar trazer o craque ao Tricolor. De acordo o presidente, Neymar Pai, empresário do camisa 10, foi gentil, não fechou as portas e disse que gostaria de ouvir a proposta.





“Se ele continuar no Santos, seria o momento que ele não iria jogar no Santos e estaria representando a gente no Mundial com o Fluminense. As diretorias são amigas. Ele ficou de pensar, de conversar com o presidente do Santos… No ‘facetime’ (ligação de vídeo), ele foi de uma educação”, iniciou Mário Bittencourt.”





“Neymar disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar”, explicou o presidente do Tricolor, ao podcast Setor Sul.





O outro sonho do Flu era o craque português Cristiano Ronaldo. O dirigente do Tricolor foi atrás de representantes do astro para saber da situação de CR7, que recusou a proposta por não querer jogar no Brasil no momento.

