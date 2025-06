Ex-volante Gennaro Gattuso é o novo treinador da Itália

Gennaro Gattuso será o novo treinador da Itália. O anúncio oficial foi realizado neste domingo (15/6), pela federação italiana, mas a notícia já havia sido informada por um dirigente. No último sábado (14/6), em entrevista à imprensa local, o chefe de delegação da Azzura e ex-goleiro, Gianluigi Buffon, anunciou que o ex- companheiro seria o novo comandante após demissão de Luciano Spaletti. Gennaro Gattuso será o novo treinador da Itália. O anúncio oficial foi realizado neste domingo (15/6), pela federação italiana, mas a notícia já havia sido informada por um dirigente. No último sábado (14/6), em entrevista à imprensa local, o chefe de delegação da Azzura e ex-goleiro, Gianluigi Buffon, anunciou que o ex- companheiro seria o novo comandante após demissão de Luciano Spaletti.

Gennaro Gattuso chega a seleção após mais de 10 anos como treinador e apenas um título conquistado. A carreira como técnico começou em 2013, no clube suíço, Sion, onde se aposentou como jogador. 'Rino' também comandou Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan Primavera, Milan, Napoli, onde conquistou a Copa Itália de 19-20, Valencia, Olympique de Marseille e por último Hajduk Split, da Croácia.





Já como jogador, o currículo do ex-volante chama mais atenção. Foram duas Champions League, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e quatro Supercopas, sendo duas da UEFA e duas locais. Já pela seleção, Gattuso foi titular da final da Copa do Mundo de 2006, onde conquistou quarto título dos italianos em mundiais e jogou com o goleiro e agora chefe de delegação Buffon.