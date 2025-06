Em alta em 2025, Flamengo estreia no Mundial contra time da Tunísia; saiba onde assistir

Com dois títulos conquistados em 2025 e líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo chega em bom momento para o Mundial de Clubes





[SAIBAMAIS]Além das conquistas nacionais, a equipe também tem quatro trofeus da Liga dos Campeões da África, sendo o terceiro maior vencedor da competição. Ainda que o time tenha ganhado o torneio na temporada 2018/19, a classificação para o Mundial de Clubes se deu graças ao ranking da FIFA.

Já o Flamengo, classificado para a competição devido ao título da Copa Libertadores de 2021, chega para o jogo com bom início de temporada. Em 2025, a equipe já conquistou o Campeonato Carioca, vencendo o Fluminense, e a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo. Veja mais em Metrópoles

Na noite desta segunda-feira (16/6), o Flamengo estreaia nao Mundial de Clubes. E o seu primeiro adversário na competição é o Espérance, da Tunísia, maior campeão do campeonato local com 33 títulos, 22 a mais do que o segundo colocado. Os times se enfrentam às 22h (horário de Brasília). A partida será transmitida na Globo, SporTV, CazéTV (Youtube) e nas plataformas de streaming Globoplay, DAZN, Amazon Prime Video e Disney%2b.