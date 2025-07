Dembélé é eleito o melhor da Liga dos Campeões; PSG domina seleção com sete nomes

[SAIBAMAIS]Mesmo sem marcar na final, Dembélé foi peça-chave na engrenagem parisiense e encerrou o torneio com números expressivos: oito gols e seis assistências em 15 jogos. Mais do que as estatísticas, chamou atenção pelo protagonismo técnico e tático, sendo apontado pela Uefa como o líder da equipe. "Sua dedicação, a pressão constante sobre os adversários e a inteligência de movimentação, recuando para dar superioridade no meio-campo, foram determinantes para o título", afirmou o relatório técnico da entidade.





A temporada de Dembélé também foi a mais produtiva de sua carreira: ao todo, somando todas as competições, foram 33 gols e 14 assistências em 49 jogos. Superou com sobras o recorde pessoal anterior de gols, registrado em 2018/19, quando ainda atuava pelo Barcelona.





"Desde criança sonhava com esse momento. Jogar a Liga dos Campeões sempre foi um objetivo. Vencê-la, então, é uma sensação inacreditável", declarou o camisa 10, emocionado após o título. "Tenho orgulho da nossa trajetória e de tudo o que fiz para chegar até aqui. É um momento magnífico."





Outro nome do PSG também teve destaque especial: Désiré Doué, de apenas 19 anos, foi eleito o jovem jogador da temporada, desbancando Lamine Yamal, do Barcelona. O meio-campista brilhou na fase decisiva, marcou dois gols na final contra a Inter e foi eleito o melhor em campo na decisão - feito inédito para um jogador sub-20 em finais da Liga dos Campeões. Além disso, balançou as redes em fases anteriores contra Salzburg, Brest e Aston Villa.





"Não sei se consigo descrever. É tudo inacreditável. Escrevemos história para o PSG, para o futebol francês e para o futebol europeu", disse Doué. "Ainda estou tentando processar. Somos um grande time, e mostramos isso."





O domínio do PSG na competição também se refletiu na seleção dos melhores do torneio, com sete nomes na lista dos 11 escolhidos. Além de Dembélé e Doué, aparecem o goleiro Gianluigi Donnarumma, os defensores Achraf Hakimi, Marquinhos e Nuno Mendes, e o meio-campista Vitinha. O zagueiro Alessandro Bastoni (Inter), o volante Declan Rice (Arsenal) e os atacantes Lamine Yamal e Raphinha (ambos do Barcelona) completam a seleção.





Confira os melhores da Liga dos Campeões, segundo a Uefa:





Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)





Defensores: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Alessandro Bastoni (Inter de Milão) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)





Meio-campistas: Vitinha (Paris Saint-Germain) e Declan Rice (Arsenal)





Atacantes: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona) e Raphinha (Barcelona).

A histórica conquista do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões teve mais um reconhecimento oficial neste domingo. Ousmane Dembélé, principal nome da equipe francesa ao longo da campanha, foi eleito pela Uefa como o melhor jogador da competição. O atacante de 28 anos liderou o PSG ao primeiro título europeu da história do clube, coroado com uma goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na decisão, em Munique.