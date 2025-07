Cristiano Ronaldo brilha, Portugal bate Alemanha de virada e avança à final da Liga das Nações

[SAIBAMAIS]Se a partida serviu para consagrar mais uma vez o camisa sete, seus números só corroboram o apetite pelas redes adversárias. Este foi o sétimo gol de Cristiano Ronaldo em oito partidas no torneio. No histórico do duelo, foi depois do intervalo que o craque decidiu aparecer de vez. Antes de estufar a rede, ele já havia perdido ótima chance na pequena área. Depois cabeceou por cima, um cruzamento feito por Bruno Fernandes em cobrança de escanteio.





A fase semifinal da Liga das Nações terá o seu desfecho nesta quinta-feira. No mesmo horário, as seleções da França e da Espanha se encontram em Stuttgart para definir qual vai ser a outra equipe finalista do torneio que vai disputar o troféu com Portugal.





No jogo, quem esperava uma supremacia alemã desde o apito inicial pelo fato de o jogo ser realizado em Munique foi surpreendido pela postura dos portugueses. Enquanto as atenções estavam focadas no veterano Cristiano Ronaldo (perdeu boa chance com chute fraco de esquerda), Pedro Neto foi a carta na manga do técnico Roberto Martínez.





Aliando velocidade e oportunismo, ele assustou o goleiro Ter Stegen em duas oportunidades com apenas dez minutos de partida. O ímpeto da seleção de Portugal desestabilizou a Alemanha, que só conseguiu encaixar seu jogo a partir dos 20 minutos.





Em dois lances praticamente seguidos, Diogo Costa foi chamado ao trabalho e conseguiu manter o 0 a 0 no placar. Após defender finalização cruzada de Woltemade, ele mostrou reflexo para interceptar um chute rasteiro de Goreztka dentro da área. Mesmo com mais volume de jogo e controlando o ritmo do confronto, a Alemanha mostrou pouca efetividade. Com o duelo centralizado nas jogadas de meio-campo, os primeiros 45 minutos terminaram mesmo sem gols.





A volta do intervalo, porém, apresentou um início empolgante. Nuno Mendes cruzou da esquerda e Cristiano Ronaldo, com a ponta da chuteira, desviou a assistência para fora desperdiçando uma chance clara no primeiro minuto do segundo tempo.





A resposta alemã veio quase que na sequência e terminou com bola na rede. Wirtz fechou da esquerda para o meio e rolou para Kimmich, que tocou por elevação. Novamente Wirtz apareceu para desviar de cabeça e inaugurou o marcador. O lance teve consulta do VAR, mas o juiz manteve a marcação de campo e confirmou o 1 a 0 para os alemães aos três minutos.





A vantagem obrigou o técnico Roberto Martínez a mexer no time. E foi uma de suas escolhas que igualou o placar. Em sua segunda jogada, Francisco Conceição se livrou do oponente partindo da direita para o meio. Na entrada da área, ao perceber a colocação de Ter Stegen, ele bateu de curva, acertou o canto direito do goleiro e decretou o empate de 1 a 1 aos 17 minutos.





Cinco minutos depois, a festa portuguesa na Arena de Munique se repetiu. E justamente com Cristiano Ronaldo. Nuno Mendes escapou pela esquerda após passe de Bruno Fernandes e rolou para o meio da área: o camisa sete surgiu livre para desempatar e colocar Portugal à frente, aos 22 minutos.





A partir daí, Portugal colocou o coração na ponta da chuteira e tratou de garantir o resultado. No entanto, no desespero dos anfitriões, quase Cristiano Ronaldo deixou novamente sua marca nas redes da Alemanha. Festejado pela torcida, ele comandou o conjunto português neste triunfo que levou sua seleção à final da Liga das Nações.

















Em uma virada épica, e com a marca de seu principal jogador, Portugal garantiu, em um intervalo de cinco minutos, o seu lugar na final da Liga das Nações ao derrotar a Alemanha, pelo placar de 2 a 1, em Munique. O gol que proclamou a festa portuguesa foi anotado por Cristiano Ronaldo, no segundo tempo logo depois de Francisco Conceição empatar. Wirtz marcou para os alemães também na etapa final.