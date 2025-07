Courtois amplia lista de lesionados do Real Madrid e preocupa para o Mundial de Clubes

O Real Madrid poderá perder seu goleiro titular, Thibaut Courtois, no início do Mundial de Clubes. A agremiação da capital anunciou, neste domingo, que o camisa 1 foi diagnosticado com sacroileíte, um problema físico que demanda algumas semanas para a recuperação completa. O Real Madrid poderá perder seu goleiro titular, Thibaut Courtois, no início do Mundial de Clubes. A agremiação da capital anunciou, neste domingo, que o camisa 1 foi diagnosticado com sacroileíte, um problema físico que demanda algumas semanas para a recuperação completa.





[SAIBAMAIS]"Após os exames realizados em Thibaut Courtois pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticado com sacroileíte. Sua recuperação será monitorada", diz a sucinta nota divulgada pelo clube.





Sacroileíte é um quadro inflamatório da articulação sacroilíaca, localizada entre a coluna vertebral e a bacia, e provoca fortes dores na região do quadril. A condição também pode ocasionar dores e rigidez nas nádegas e nas pernas, além da região lombar





Dessa forma, o atleta belga corre contra o relógio para ficar à disposição do técnico Xabi Alonso a tempo de disputar a competição nos Estados Unidos. O Real Madrid estreia diante do saudita Al-Hilal, no próximo dia 18, e também enfrentará o Pachuca, no dia 22, e o RB Salzburg, no dia 26, pela fase de grupos.





Courtois também não poderá atender à convocação do técnico Rudi Garcia para os jogos da Bélgica contra Macedônia e País de Gales, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta semana. O goleiro só defendeu a seleção nacional em uma partida desde 2023 em decorrência de problemas com o ex-técnico Domenico Tedesco.





Ainda sofrendo com o excesso de lesões que atrapalharam o clube durante toda a temporada, o Real Madrid volta aos treinos nesta segunda-feira, sob o comando de Xabi Alonso, para iniciar a preparação para o Mundial. A equipe merengue, então comandada por Carlo Ancelotti, encerrou a temporada, há uma semana, sem Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Mendy, David Alaba, Camavinga e Vinícius Júnior, todos entregues ao departamento médico.