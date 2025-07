Colômbia empata com Argentina, mas fica perto da Copa de 2026

Jogando em Buenos Aires, Colômbia acabou ficando no empate por 1 a 1 com a Argentina, já classificada e líder das Eliminatórias

Depois de ficar boa parte da partida na frente do placar, a Colômbia perdeu a chance de voltar a vencer nas Eliminatórias Sul-Americanas, mas mesmo assim está em situação confortável para ir à Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Jogando no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, acabou ficando no empate por 1 a 1, com a Argentina, já classificada e líder disparada.





Luis Díaz fez um golaço para a Colômbia no primeiro tempo e Thiago Almada deixou tudo igual na parte final. Com o resultado, a Colômbia, que foi favorecida pela vitória do Uruguai em cima da Venezuela, por 2 a 0, também nesta noite, aparece em sexto lugar com 22 pontos, quatro na frente da Venezuela, com 18. Já a Argentina segue isolada em primeiro com 35 pontos.





Nas duas últimas rodadas das Eliminatórias, que serão disputadas na Data FIFA de setembro, a Colômbia joga contra a Bolívia, em casa, e a Venezuela, fora. Já a Argentina recebe a Venezuela, e visita o Equador.

Mesmo jogando fora de casa, a Colômbia foi para cima, afinal precisava do resultado. Mas, aos poucos, a Argentina conseguiu equilibrar as chances ofensivas. De qualquer forma, foram os visitantes que abriram o placar.





Aos 23 minutos, em um contra-ataque, Kevin Castaño esticou para Luis Díaz, que avançou, invadiu a área, passou por três marcadores e bateu firme, para marcar um golaço em Emiliano Martínez, que nada pôde fazer.





A Argentina até pressionou, mas o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial da Colômbia. Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado. A seleção visitante seguiu criando chances, principalmente dos pés de Richard Ríos, volante do Palmeiras.





Mas, a Argentina, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Enzo Fernández por conta de um chute na cabeça do adversário, deixou tudo igual aos 35 minutos. O gol saiu em um chute fora da área de Thiago Almada, tirando a pressão das costas dos argentinos. Até o final o jogo ficou amarrado.