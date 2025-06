Alexander-Arnold é apresentado no Real Madrid: 'Sonho realizado'

Trent Alexander-Arnold, lateral-direito ex-Liverpool, assinou contrato com o Real Madrid até julho de 2031

"Quero ganhar muitos títulos e aproveitar jogar ao lado dos melhores jogadores do mundo", disse Arnold."É um sonho realizado. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Estou ansioso para mostrar meu jogo aos torcedores do Real Madrid. Sei que jogar pelo Real Madrid é uma responsabilidade enorme, mas estou pronto para dar o meu melhor. Quero mostrar meu jogo e ganhar muitos títulos", completou.

Trent Alexander-Arnold foi apresentado, nesta quinta-feira (12/6), como novo jogador do Real Madrid. O evento aconteceu na Cidade Real Madrid, CT do Clube. O jogador inglês de 26 anos assinou contrato com o clube até 2031.